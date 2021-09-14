Стартовали российские продажи обновленного Citroën C3 Aircross

Рестайлинговый C3 Aircross получил измененную решетку радиатора, иные хромированные «шевроны», форма фар головного света стала более вытянутой. Они стали светодиодными. В салоне изменения коснулись сидений. Они получили новый каркас с улучшенной боковой поддержкой. Среди других изменений — отсек для хранения мелочей в центральной консоли с сдвигающейся шторкой и 9-дюймовый сенсорный экран с функцией Mirror Screen, совместимой с Android Auto и Apple CarPlay.

Под капотом C3 Aircross может устанавливаться 1,2-литровый бензиновый мотор в двух вариантах форсировки (мощностью 82 и 110 л. с.) и 1,6-литровый дизель производительностью 92 л. с. Бензиновые агрегаты могут работать в паре как с пятиступенчатой «механикой», так и шестиступенчатым «автоматом». Дизель сочетается лишь с МКП-5.

Цены на C3 Aircross стартуют от 1,5 млн рублей за машину «на руке» с 82-сильным бензиновым мотором. Самой дорогой комплектации, стоимость которой слегка переваливает за 2 млн рублей, положена 110-сильная «бензинка» и «автомат» в трансмиссии. Дизельная модификация кроссовера обойдется не намного дешевле — в 1,96 млн. рублей.