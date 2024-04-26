Пекинский автосалон-2024: Tank 700 появится в России до конца 2024 года

В конце 2023 года бренд Tank обещал расширить свою модельную линейку в России российском рынке за счет новых автомобилей. И сдержал слово: одной из грядущих премьер станет флагманский внедорожник Tank 700.

Официальный выход модели на наш рынок представители материнской компании Haval, которая владеет брендом Tank, подтвердили корреспонденту портала «АвтоВзгляд» в рамках международного автосалона в Пекине. Новый Tank 700 в России будет доступен с бензиновым двигателем и гибридной силовой установкой — премьера модели в нашей стране состоится до конца года.

Характеристики внедорожника для российского рынка не названы, но в Китае Tank 700 имеет многорычажную заднюю подвеску, пневмобаллоны и адаптивные амортизаторы, а полный привод дополнен демультипликатором и размыкаемыми стабилизаторами поперечной устойчивости. В Поднебесной пока продается только гибридный вариант модели с 517-сильной силовой установкой на базе бензинового 3-литрового мотора V6 с битурбонаддувом и встроенным в 9-ступенчатый «автомат» электродвигателем.