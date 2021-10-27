У Hyundai Creta появилась новая «бюджетная» версия

Коротко напомним. В базовую комплектацию Prime включены фронтальные подушки безопасности, электрозеркала и медасистема. В свою очередь, Classic дополнительно предлагает электропривод складывания зеркал, подогрев передних сидений, регулировку рулевой колонки по наклону и вылету, а также некоторые другие приятности.

Как сообщает портал «Цена Авто», отныне Classic можно заказать со 149-сильный двухлитровым двигателем, 6-диапазонным «автоматом» и передним приводом. Рекомендованная цена такой машины — 1 435 000 рублей, тогда как выбор 1,6-литровой машины позволит сэкономить 125 000 «целковых».

Кстати, для испытаний новой и, как ее называет производитель, умной Hyundai Creta портал «АвтоВзгляд» неожиданно для многих выбрал не городские джунгли, а Заполярье. В конечном итоге кроссоверу придется рассекать не только пространство больших мегаполисов, но и проселки.