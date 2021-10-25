Как неочищенная осенью грязь может испортить машину зимой

Одно из самых проблемных мест, о котором часто забывают автовладельцы, находится между передним пластиковым подкрылком и аркой колеса. Со временем туда попадает дорожная грязь, пыльца, опавшие листья и образуется перегной. Осенью все это обильно смачивается дождем, и при первых заморозках вода замерзает. В результате нижнюю кромку переднегно крыла может выдавить, и дверь, при открывании, станет о нее задевать. В результате краска на двери протрется, что создаст угрозу возникновения коррозии. Особенно зимой, когда дороги обильно поливают реагентами. Ну а в худшем случае край двери можно и погнуть.
Еще одно «грязное» место — дренажные каналы, для отведения воды. На некоторых моделях машин они представляют собой резиновые трубки, которые крепятся к кузову пластиковыми штуцерами. Если в такую трубку попадет грязь или листва, то она ее просто закупорит и воде некуда будет выходить. Пока температура плюсовая, проблем не будет. Но вот когда ударит мороз, а вода рамерзнет, пластиковый штуцер может треснуть, да так, что вода станет просачиваться во внутрь кузова. Со временем это также приведет к появлению коррозии, скажем, на внутренней части задних крыльев.
Если аккумулятор под капотом автомообиля работает уже не первый год, перед холодами не помешает проверить состояние его вентиляционных отверстий. Если они забиты грязью, это приведет к повышению давления электролита внутри батареи, что может повлечь выдавливание электролита через нештатные отверстия. Кроме того, грязь может способствовать появлению окислов на клеммах аккумулятора, что затруднит холодный пуск, особенно, после морозной ночи.
Наконец, нелишним будет осмотреть и датчики скорости, ведь если они густо покрыты грязью, зимой могут появиться проблемы в работе антиблокировочной системы тормозов. Скажем, на старом Land Rover Defender подобная неисправность проявляется сильным хрустом, при котором автомобиль замедляется, а на приборной панели высвечивается индикатор ТС.