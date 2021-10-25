Как неочищенная осенью грязь может испортить машину зимой

Одно из самых проблемных мест, о котором часто забывают автовладельцы, находится между передним пластиковым подкрылком и аркой колеса. Со временем туда попадает дорожная грязь, пыльца, опавшие листья и образуется перегной. Осенью все это обильно смачивается дождем, и при первых заморозках вода замерзает. В результате нижнюю кромку переднегно крыла может выдавить, и дверь, при открывании, станет о нее задевать. В результате краска на двери протрется, что создаст угрозу возникновения коррозии. Особенно зимой, когда дороги обильно поливают реагентами. Ну а в худшем случае край двери можно и погнуть.

Еще одно «грязное» место — дренажные каналы, для отведения воды. На некоторых моделях машин они представляют собой резиновые трубки, которые крепятся к кузову пластиковыми штуцерами. Если в такую трубку попадет грязь или листва, то она ее просто закупорит и воде некуда будет выходить. Пока температура плюсовая, проблем не будет. Но вот когда ударит мороз, а вода рамерзнет, пластиковый штуцер может треснуть, да так, что вода станет просачиваться во внутрь кузова. Со временем это также приведет к появлению коррозии, скажем, на внутренней части задних крыльев.