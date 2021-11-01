В Россию везут дорогой китайский кроссовер Changan Uni-K

В реальности главными конкурентами нового «Чанъана» станут другие «китайцы» — Exeed TXL и Geely Tugella. Поэтому логично предположить, что новинка будет стоить как основные соперники — около 3 000 000 рублей.

Старт продаж на российском рынке назначен на декабрь: именно тогда мы узнаем точные цены и комплектации.

В плане техники россиянам предложат двухлитровый турбомотор мощностью 227 сил, 8-ступенчатый «автомат» Aisin и полный привод. Кроме того, Changan Uni-K удивит выдвижными ручками дверей, кожаной отделкой салона, вентиляцией передних кресел, панорамной крышей и продвигнутой медиасистемой Sony.

Между тем, вышеупомянутый Exeed TXL после обновления подорожал на 400 000 рублей, а за кроссоверами Geely выстроились настоящие очереди.