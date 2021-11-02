Volkswagen раскрыл дату премьеры нового кроссовера ID.5 GTX

Купеобразный кроссовер построили на модульной платформе MEB. На ней базируется как «гражданская» версия ID.5, так и более производительная ID.5 GTX. Сборку обеих модификаций немцы обещают начать в 2022 году, причем внешне они не будут сильно отличаться от шоу-кара. Интересно, что «заряженную» версию планируют показать раньше базовой, а ведь до этого немцы не отличались таким подходом.

По технической части информации нет, однако в сети ходят слухи, что силовая установка ID.5 GTX будет состоять из двух электромоторов суммарной отдачей около 300 сил, а запас хода без подзарядки составит 480 километров.

Базовый ID.5 могут предложить с единственным электромотором отдачей 204 л. с. Запас хода такой версии будет равен 520 км.

Премьера новинки запланирована на 3 ноября.