Почему из Hyundai Creta срочно сделали «маленький Tucson»

Собственно, что изменилось. Если сравнивать нынешнюю российскую и новую индонезийскую «Креты», то их главное отличие — разное оформление передней части: «индонезийка» своей внешностью напоминает свежий Hyundai Tucson.

Так, в новый передний бампер теперь встроены корпуса фар, а в огромную радиаторную решетку вписаны секции ходовых огней и указателей поворотов (в выключенном состоянии последние совершенно незаметны).

В интерьере любопытным новшеством стала полностью виртуальная комбинация приборов, построенная на базе экрана диагональю 10,25 дюйма. Все остальное понятно и знакомо, включая 5-местную компоновку, хотя ходили слухиБ что модель станет 7-местной

Между тем, в России Hyundai Creta недавно резко подорожала, но получила новую версию. Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».