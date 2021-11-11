Почему из Hyundai Creta срочно сделали «маленький Tucson»

Фото производителя.
Россияне только-только начали привыкать к внешности Hyundai Creta второго поколения, хотя на некоторых рынках модель продается достаточно давно. Притом, как показали исследования маркетологов, массовой публике не слишком приглянулся дизайн модели, А потому, как выяснил портал «АвтоВзгляд», машину подвергли оперативной коррекции внешности.
Алексей Кованов

Сразу отметим, что России внеплановая модернизация пока не касается: сперва новинку оценят покупатели из далекой Индонезии, а уже потом начнутся гастроли по всему миру. Притом приоритетными рынками названы Китай и Индия, где, по предварительной информации, выпуск обновленной версии стартует примерно через полгода.

Скорее всего, в нашей стране рестайлинговая версия появится не раньше 2023-го, ведь Hyundai только-только начала производство второго поколения кроссовера, а в условиях тотального дефицита новых машин публика расхватывает любые варианты «из наличия», совершенно не оборащая внимания ни на дизайнерские изыски, ни на другие вещи.

Фото производителя.

Собственно, что изменилось. Если сравнивать нынешнюю российскую и новую индонезийскую «Креты», то их главное отличие — разное оформление передней части: «индонезийка» своей внешностью напоминает свежий Hyundai Tucson.

Так, в новый передний бампер теперь встроены корпуса фар, а в огромную радиаторную решетку вписаны секции ходовых огней и указателей поворотов (в выключенном состоянии последние совершенно незаметны).

В интерьере любопытным новшеством стала полностью виртуальная комбинация приборов, построенная на базе экрана диагональю 10,25 дюйма. Все остальное понятно и знакомо, включая 5-местную компоновку, хотя ходили слухиБ что модель станет 7-местной

Между тем, в России Hyundai Creta недавно резко подорожала, но получила новую версию. Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».

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11 ноября 2021
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