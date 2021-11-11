Почему из Hyundai Creta срочно сделали «маленький Tucson»

Сразу отметим, что России внеплановая модернизация пока не касается: сперва новинку оценят покупатели из далекой Индонезии, а уже потом начнутся гастроли по всему миру. Притом приоритетными рынками названы Китай и Индия, где, по предварительной информации, выпуск обновленной версии стартует примерно через полгода.
Скорее всего, в нашей стране рестайлинговая версия появится не раньше 2023-го, ведь Hyundai только-только начала производство второго поколения кроссовера, а в условиях тотального дефицита новых машин публика расхватывает любые варианты «из наличия», совершенно не оборащая внимания ни на дизайнерские изыски, ни на другие вещи.
Собственно, что изменилось. Если сравнивать нынешнюю российскую и новую индонезийскую «Креты», то их главное отличие — разное оформление передней части: «индонезийка» своей внешностью напоминает свежий Hyundai Tucson.
Так, в новый передний бампер теперь встроены корпуса фар, а в огромную радиаторную решетку вписаны секции ходовых огней и указателей поворотов (в выключенном состоянии последние совершенно незаметны).
В интерьере любопытным новшеством стала полностью виртуальная комбинация приборов, построенная на базе экрана диагональю 10,25 дюйма. Все остальное понятно и знакомо, включая 5-местную компоновку, хотя ходили слухиБ что модель станет 7-местной
Между тем, в России Hyundai Creta недавно резко подорожала, но получила новую версию. Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».