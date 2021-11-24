Audi тестирует обновленный кроссовер e-tron

Фото: Motor1.com
Audi обкатывает на дорогах общего пользования прототип рестайлингового кроссовера e-tron. Ожидается, что серийную модель на его базе покажут через два года. При этом упорно ходят слухи и о том, что e-tron немцы заменят новой моделью в 2026 году.
Виктор Васильев

Недавно в сети появились фото прототипа рестайлингового e-tron. Судя по ним можно утверждать, что обновленная серийная модель получит более тонкую головную оптику, решетку радиатора с новым дизайном, также изменится и графика фонарей.

Что касается слухов по замене e-tron новой моделью, то их официально подтвердил глава марки Audi Маркус Дюсманн. Новый автомобиль под именем Audi Q8 e-tron представят в 2026 году.

Ожидается, что новинка будет крупнее 4,9-метрового кроссовера и сменит нынешнюю платформу MLB, на новую «тележку»,которую изначально создавали для электромобилей.

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24 ноября 2021
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