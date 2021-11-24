Audi тестирует обновленный кроссовер e-tron

Недавно в сети появились фото прототипа рестайлингового e-tron. Судя по ним можно утверждать, что обновленная серийная модель получит более тонкую головную оптику, решетку радиатора с новым дизайном, также изменится и графика фонарей.

Что касается слухов по замене e-tron новой моделью, то их официально подтвердил глава марки Audi Маркус Дюсманн. Новый автомобиль под именем Audi Q8 e-tron представят в 2026 году.

Ожидается, что новинка будет крупнее 4,9-метрового кроссовера и сменит нынешнюю платформу MLB, на новую «тележку»,которую изначально создавали для электромобилей.