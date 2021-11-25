Почему на самом деле внедорожник LADA Niva назвали «Нивой»

Фото: Волжский автостроитель.
В российской «Википедии» сказано, что название «Нива» образовано из имен детей разработчиков: Наталья, Ирина (дочери ведущего конструктора автомобиля Петра Прусова), Вадим и Андрей (сыновья главного конструктора ВАЗа Владимира Соловьева). Правда, портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это — всего лишь вымысел, а не достоверный исторический факт.
Алексей Кованов

45 лет назад, 25 ноября 1976 года, была официально зарегистрирована торговая марка NIVA. До старта серийного выпуска автомобиля оставалось менее полугода, но само название возникло еще раньше, уточняет портал «Волжский автостроитель». При этом интернет-издание категорически опровергает легенду, будто название «Нива» образовано из имен детей разработчиков: как минимум потому, что первого сына Владимира Соловьева звали не Вадим, а Сергей.

На самом деле, «Ниву» назвали «Нивой», так как ее создателям всего лишь понравилось «краткое благозвучное слово русского языка с положительными ассоциациями». Кроме того, аналогичные по звучанию имеются в английском, немецком и других языках, что хорошо для экспорта. Во всяком случае, эту версию подтверждают рукописные заметки дизайнера «Нивы» Валерия Семушкина, который отстаивал это название на разных этажах власти.

Кстати, недавно представитель марки LADA рассказал и показал, какой будет совершенно новая «Нива». При этом главный вазовский дизайнер уверил фанатов модели: его команда близка, чтобы сделать нечто по-настоящему крутое.

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25 ноября 2021
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