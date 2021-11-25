Состоялась премьера кроссовера Kia Niro

Кроссовер Kia Niro второго поколения имеет габариты примерно как у модели Sportage и оснащается гибридными силовыми установками. Это либо классическая HEV (hybrid electric vehicle), либо подзаряжаемый гибрида PHEV (plug-in hybrid). Кроме того, будет представлена и полностью электрическая версия модели. Второе поколение Niro получило полностью новый дизайн. Представители компании сообщают, что его дизайнеры «переосмыслили стилистику Kia улыбка тигра». У кроссовера решетка радиатора начинается непосредственно от капота и продолжается до выраженного нижнего спойлера. Видимо, в таком духе и будут выглядеть все модели Kia в ближайшем будущем.

Передняя панель в салоне машины ассимметрична, что не лишено оригинальности. Как и положено, за взаимодействие с мультимедиа отвечает большой тач-скрин. Селектор трансмиссии вынесен на центральную консоль в виде лаконичного диска. Корейцы уверяют, что в производстве Niro применяются экологичные материалы, полученные из вторсырья. Так, отделка потолка — это переработанные обои. Отделка сидений из био-полиуретана и ткани, сотканной из волокон эвкалиптовых листьев. На рынок Kia Niro попадет в будущем году. О поставках кроссовера в Россию ничего не известно.