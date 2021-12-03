Skoda Kodiaq получил в России новый дизельный двигатель

Полноприводная версия Skoda Kodiaq отныне будет комплектоваться еще и дизельным мотором — объемом два литра и мощностью 150 л. с. Он устанавливается вместе с 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Оснащенный им кроссовер развивает максимальную скорость 192 км/ч. Разгон «до сотни» занимает 9,7 секунд. Потребление топлива в смешанном цикле декларируется на уровне 6,8 л/100км.

Вместе с дополнительным силовым агрегатом Kodiaq обзавелся и новым вариантом окраски кузова — ярко оранжевым Energetic orange.

Напомним, что базовым силовым агрегатом для кроссовера является турбированный двигатель 1.4 TSI мощностью 125 л. с., устанавливаемый на переднеприводные Kodiaq с 6-ступенчатой МКП. В гамме моторов модели также присутствует еще один вариант 1.4 TSI — мощностью 150 л. с. Ему соответствуют 6-ступенчатый «робот» и передний привод. Самым мощным в линейке двигателей Kodiaq является двухлитровый TSI производительностью 180 л. с. Он агрегатируется с 7-ступенчатым «роботом» и полноприводной трансмиссией.