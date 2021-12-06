У 700 000 кроссоверов Honda на ходу может распахнуться капот

Так, ремонт требуется кроссоверам Honda Pilot 2016—2019 годов выпуска, пикапам Ridgeline 2020-го, а также внедорожникам Passport 2019-го. Как отмечает производитель, у всех этих моделей замок крышки капота может внезапно сломаться А дальше поток набегающего воздуха поднимет вышеупомянутую крышку, что чревато аварией.

Пока сервисная акция, в рамках которой будут заменены дефектные детали, касается только Северной Америки. Однако Pilot поставляется и в Россию, а значит, отзыв наверняка затронет российский тираж этого SUV.

Напомним, что компания Honda окончательно покидает наш рынок, потому постепенно сворачивает продажи. Недавно с официального сайта марки исчез полноразмерный кроссовер Pilot. У нас остается лишь младший CR-V, но и ему осталось недолго.