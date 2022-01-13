Skoda показала первые изображения нового купеобразного кроссовера

Фото производителя.
Skoda представила первые эскизы, раскрывающие дизайн нового кроссовера Enyaq Coupe iV. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», премьера новинки состоится 31 января 2022 года, при этом чешский электрокар станет более доступным аналогом премиального Audi Q4 Sportback e-tron.
Алексей Кованов

Уже известно, что купеобразная версии электрического кроссовера Skoda Enyaq iV будет на 1 мм выше и на 14 мм длиннее базовой модели. Более обтекаемый силуэт позволил снизить коэффициент аэродинамического сопротивления, что, в свою очередь, позитивно повлияло на паспортную дальность хода на одной зарядке. Так, топовая версия готова проехать уже 535 километров против 520.

Фото производителя.

Чем пришлось пожертвовать, так это объемом багажника — под шторкой теперь 570 литров пространства вместо 585. Кроме того, чешская марка решила вывести на рынок 3 версии вместо пяти, включая топовое полноприводное исполнение отдачей 265 л. с.

Что касается начала продаж, то в Европе их должны начать в первой половине наступившего года. А вот российские перспективы «электричек» пока туманны: покупать аккумуляторные «Шкоды» по цене от 3 000 000 рублей наши соотечественники явно не готовы.

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13 января 2022
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