Skoda показала первые изображения нового купеобразного кроссовера

Чем пришлось пожертвовать, так это объемом багажника — под шторкой теперь 570 литров пространства вместо 585. Кроме того, чешская марка решила вывести на рынок 3 версии вместо пяти, включая топовое полноприводное исполнение отдачей 265 л. с.

Что касается начала продаж, то в Европе их должны начать в первой половине наступившего года. А вот российские перспективы «электричек» пока туманны: покупать аккумуляторные «Шкоды» по цене от 3 000 000 рублей наши соотечественники явно не готовы.