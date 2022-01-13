Skoda показала первые изображения нового купеобразного кроссовера

Уже известно, что купеобразная версии электрического кроссовера Skoda Enyaq iV будет на 1 мм выше и на 14 мм длиннее базовой модели. Более обтекаемый силуэт позволил снизить коэффициент аэродинамического сопротивления, что, в свою очередь, позитивно повлияло на паспортную дальность хода на одной зарядке. Так, топовая версия готова проехать уже 535 километров против 520.
Чем пришлось пожертвовать, так это объемом багажника — под шторкой теперь 570 литров пространства вместо 585. Кроме того, чешская марка решила вывести на рынок 3 версии вместо пяти, включая топовое полноприводное исполнение отдачей 265 л. с.
Что касается начала продаж, то в Европе их должны начать в первой половине наступившего года. А вот российские перспективы «электричек» пока туманны: покупать аккумуляторные «Шкоды» по цене от 3 000 000 рублей наши соотечественники явно не готовы.