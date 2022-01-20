За новым Toyota Land Cruiser 300 выстроилась очередь длиною в четыре года

Фото: Toyota
На официальном сайте компании Toyota в Японии появилось сообщение о том, что новые внедорожники Land Cruiser 300 придется ждать четыре года. Пока речь идет только о местном рынке, но не исключено, что если цепочки поставок не восcтановятся, дефицит машин отразится и на других странах.
Виктор Васильев

Toyota объясняет такую ситуацию очень большим спросом на новый Land Cruiser 300 как на домашнем рынке, так и в других странах. К тому же производство периодически останавливалось из-за нарушений цепочек поставок, к которым привели проблемы с производством электронных компонентов.

Напомним, что прошлым летом производитель даже запретил перепродавать Land Cruiser 300 на домашнем рынке. От японцев требовали подписать соглашение, что они не станут продавать автомобиль на вторичке в течение первого года владения.

Что касается нашей страны, то желающие приобрести внедорожник столкнулись с огромными накрутками дилеров. Только за антикор днища ушлые коммерсанты просили до 500 000 рублей. И это охладило пыл многих покупателей.

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20 января 2022
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