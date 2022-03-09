Mazda — теперь «премиум»: чем удивит новейший кроссовер CX-60

Революционность архитектуры — в компоновке: японцы вдруг решились на продольное расположение мотора и основной задний привод! А, между тем, в последний раз подобное сочеатние применялось для седана 929, что отправился на покой 23 года назад.
Смена ориентиров понадобилась, чтобы бросить вызов «большой немецкой тройке» — Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. При этом Mazda будет стоит на 15—20% дешевле своих европейских одноклассников, но предложит не менее качественный интерьер и не менее отточенные повадки.
Да что там говорить — будут даже 6-цилиндровые моторы (бензиновый и дизельный) объемом 3,3 л. Но пока готов только подзаряжаемый гибрид, в основе которого лежит 2,5-литровый «атмосферник», которому ассистируют восьмиступенчатый «автомат» и 136-сильный электромотор.
При отдаче на уровне 327 сил кроссовер готов выстреливать до «сотни» за 5,8 секунды. Пожалуй, еще никогда «Мазды» не были такими быстрыми… А еще они никогда не имели постоянного полного привода, который полагается новейшему СХ-60.
Все это великолепие дополнено классическими пропорциями кузова, фирменным маздовским дизайном и некоторым количеством премиальных «примочек», вроде отделки салона кожей наппа и кленовым шпоном.
Так что среди обеспеченной публики наверянка найдутся желающие купить именно Mazda CX-60 вместо «бумера», «мерина» или «авдотьи»… Особенно, если поянцы навесят интересный ценник на 6-горшковые вариации своей новинки.