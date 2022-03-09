Mazda — теперь «премиум»: чем удивит новейший кроссовер CX-60

Да что там говорить — будут даже 6-цилиндровые моторы (бензиновый и дизельный) объемом 3,3 л. Но пока готов только подзаряжаемый гибрид, в основе которого лежит 2,5-литровый «атмосферник», которому ассистируют восьмиступенчатый «автомат» и 136-сильный электромотор.

При отдаче на уровне 327 сил кроссовер готов выстреливать до «сотни» за 5,8 секунды. Пожалуй, еще никогда «Мазды» не были такими быстрыми… А еще они никогда не имели постоянного полного привода, который полагается новейшему СХ-60.

Все это великолепие дополнено классическими пропорциями кузова, фирменным маздовским дизайном и некоторым количеством премиальных «примочек», вроде отделки салона кожей наппа и кленовым шпоном.

Так что среди обеспеченной публики наверянка найдутся желающие купить именно Mazda CX-60 вместо «бумера», «мерина» или «авдотьи»… Особенно, если поянцы навесят интересный ценник на 6-горшковые вариации своей новинки.