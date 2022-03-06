Без гидрокомпенсаторов и синхронизаторов: в России будут выпускать «идеальные» автомобили

Как оказалось, в России нет производителей подшипников, которые бы выпускали продукцию для автомобильной промышленности! Поэтому рынок уверенно захватила шведская машиностроительная компания SKF. С введением санкций шведы остановили поставки российским покупателям, так что автозаводам приходится искать замену. И в первую очередь — в Китае.
Также Поднебесная придет на помощь и в отгрузках лакокрасочных материалов. Вот только пока российско-китайские связи будут налаживаться, для окраски машин придется использоваться самые простые эмали — белые, серые, черные. А про всевозможные «перламутровые металлики» на некоторое время придется забыть…
Но это пункты, по которым замену удалось найти достаточно оперативно. А вот где брать синхронизаторы для механических коробок передач, совершенн непонятно. Их нашим производителям поставлял немецкий гигант Hoerbiger (Хербигер), но сейчас выпуск муфт придется осваивать самим. Ну, либо водителей заставят вспомнить про «двойной выжим» при переключении передач.
Плюс отечественные двигателисты спешно удаляют из конструкции моторов… гидрокомпенсаторы. Немецкие фирмы INA, Stellox, KOLBENSCHMIDT и FEBI, очевидно, остановят отгрузки «гидриков», и моторные заводы вынуждены упрощать конструкцию ГРМ. Хотя теоретически российская TSN готова поставлять детали китайского происхождения.
С подушками безопасности, всевозможными датчиками, системами управления двигателем и разнообразными электронными ассистентами (включая ABS и ESP) ситуация еще сложнее… В ближайшее время Минпромторг, скорее всего, разрешит российским автозаводам выпускать машины «в упрощенных комплектациях».
Нет, до внедрения карбюраторов, будем надеяться. дело не дойдет: двигатели станут оснащать простейшими системами впрысками, так как эконормы ослабят. Проще говоря, из заводских ворот начнут выходить автомобили «Евро-2» или «Евро-3», но никак не «Евро-5».
И в редакции портала «АвтоВзгляд» уверены, что россияне будут только рады таким упрощениям. Ведь купить машину «без всяких катализаторов, компенсаторов и подушек» — давняя мечта многих наших соотечественников. Ну, а тем, кто мечтает обзавестись «полноценным» автомобилем, стоит поторопиться — запасы импортных комплектующих скоро иссякнут.
И продолжая тему российского автопрома. За последние несколько дней сразу несколько иностранных производителей остановили свои российские заводы. Но как обстоят дела на «исконно русских» конвейерах? Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как сейчас живется заводам ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и КамАЗ.