Без гидрокомпенсаторов и синхронизаторов: в России будут выпускать «идеальные» автомобили

Как оказалось, в России нет производителей подшипников, которые бы выпускали продукцию для автомобильной промышленности! Поэтому рынок уверенно захватила шведская машиностроительная компания SKF. С введением санкций шведы остановили поставки российским покупателям, так что автозаводам приходится искать замену. И в первую очередь — в Китае.

Также Поднебесная придет на помощь и в отгрузках лакокрасочных материалов. Вот только пока российско-китайские связи будут налаживаться, для окраски машин придется использоваться самые простые эмали — белые, серые, черные. А про всевозможные «перламутровые металлики» на некоторое время придется забыть…

Но это пункты, по которым замену удалось найти достаточно оперативно. А вот где брать синхронизаторы для механических коробок передач, совершенн непонятно. Их нашим производителям поставлял немецкий гигант Hoerbiger (Хербигер), но сейчас выпуск муфт придется осваивать самим. Ну, либо водителей заставят вспомнить про «двойной выжим» при переключении передач.