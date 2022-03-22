Infiniti готовит к запуску новый семейный кроссовер

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Премиальный японский автопроизводитель Infiniti намерен расширить модельную линейку кроссоверов. По информации Automotive News, компания готовит новый SUV, который займет место между QX50 и QX60. Официальная премьера должна состояться в 2025 году.
Виктор Васильев

В данный момент известно, что новинка с двумя рядами кресел будет базироваться на платформе QX60. А если ориентироваться на позиционирование модели, то выходит, что автомобиль будет схож с Lexus RX и Mercedes-Benz GLE. С этой парой он и будет конкурировать.

Кроме кроссовера, Infiniti намерена представть и электромобиль, первый тизер которого показали в феврале. Можно ожидать и дебюта флагманского QX80. Большой внедорожник уже не раз обновляли, так что пришла пора представить полноценное новое поколение модели.

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22 марта 2022
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