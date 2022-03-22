Infiniti готовит к запуску новый семейный кроссовер

В данный момент известно, что новинка с двумя рядами кресел будет базироваться на платформе QX60. А если ориентироваться на позиционирование модели, то выходит, что автомобиль будет схож с Lexus RX и Mercedes-Benz GLE. С этой парой он и будет конкурировать.

Кроме кроссовера, Infiniti намерена представть и электромобиль, первый тизер которого показали в феврале. Можно ожидать и дебюта флагманского QX80. Большой внедорожник уже не раз обновляли, так что пришла пора представить полноценное новое поколение модели.