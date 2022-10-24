Компания Skywell обновила кроссовер ME5, который может приехать в Россию

Обновление модели включает целых 49 новаций, в числе которых доработанные функционалы различных систем, а также возможность управления отдельными опциями авто из приложения на смартфоне.

Интересно, что новую прошивку могут установить абсолютно все владельцы кроссовер ME5, а не только те, что купили машину недавно. Для инсталляции достаточно скачать программное обеспечение через облачный сервис. В результате автомобиль станет практичнее и порадует новым функционалом.

Напомним, что Skywell ME5 представляет собой гибрид с 1,5-литровым бензиновым мотором, которому отведена роль генератора. То есть он заряжает тяговую батарею. А за движение отвечает электродвигатель мощностью 204 л. с. Запас хода на электротяге невелик — 150 км. А вот если подключить ДВС, тогда кроссовер сможет преодолеть до 1000 км.