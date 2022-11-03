Опубликованы шпионские фото самого дешевого кроссовера Haval

Судя по фото, дизайн кроссовера будет выполнен в стиле Jolion, о чем говорит «бумерангообразная» оптика. При этом в отличие от «Джолиона», у новой модели основные блоки фар размещены в нижней части. Кроме того, у нее более тонкие фонари.

Ожидается, что под капотом новинки разместят 1,5-литровый наддувный бензиновый мотор мощностью 184 силы, состыкованный с роботизированной коробкой передач. А позже покупателям в Китае предложат гибридный вариант.

Новый SUV делит платформу L. E. M. O. N. с Jolion и Dargo, при этом он намного компактнее. То есть автомобиль, вероятно, станет самым доступным в модельной линейке Haval. Остальные подробности узнаем во время премьеры.