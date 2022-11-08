Фотошпионы «поймали» Geely Coolray нового поколения

Судя по данным различных азиатских интернет-ресурсов, на фото мы видим следующее поколение кроссовера Geely Coolray с заводским индексом SX21. В Китае «первый» Coolray уже несколько раз подвергался косметическим доработкам, так что сейчас, возможно, дизайнеры решили кардинально обновить автомобиль.

Пока кузов Geely SX21 укрыт камуфляжем, однако под ним видна крупная решетка радиатора, а также очень узкие фары. Увеличилось расстояние между средней и задней стойками кузова. Это говорит о том, что пространства у пассажиров второго ряда станет больше.

В задней части появились фонари, схожие с теми, что стоят на недавно представленном Geely Atlas L. А внизу видны четыре патрубка выхлопной системы, «врезанные» в центр заднего бампера. Такое решение довольно оригинально. Что касается технических характеристик новинки, то производитель их не раскрывает.