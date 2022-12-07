В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55 Plus

Длина нового CS55 Plus равна 4515 мм, ширина — 1865 мм, а размер колесной базы составляет 2656 мм. Дизайн выполнен в стиле флагманской модели UNI-K, то есть «Плюс» может похвастать таким же «каплевидным» силуэтом, крупной решеткой радиатора и узкой головной оптикой.

В список оснащения входят климат-контроль, передние подушки безопасности, сигнализация, цифровая приборная панель, задние датчики парковки и другое оборудование.

Под капотом работает 1,5-литровый турбированный двигатель серии BlueCore, который развивает 181 л. с. С мотором состыкован 7-ступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Базовый «прайс» начинается от 2 670 000 рублей.