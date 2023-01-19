Как владельцы чистокровных «немцев» неожиданно доводят их до серьезного ремонта

Конечно же, тяжесть поломок зависит от условий эксплуатации. Тем не менее, выделим некоторые неисправности, которые возникают по причине беспечности рулевых.
Первое — забитые радиаторы. Поскольку их мойка требует демонтажа агрегатов, на грязные соты обращают внимание только тогда, когда двигатель начал греться или потерял мощность (забитый интеркулер), либо есть проблемы с функционированием «климатика». Поэтому лучше заплатить за процедуру (и делать ее регулярно), чем получить перегрев. Добавим сюда тот факт, что большинство «немцев» любит «кушать» смазку. Вот и результат — неизбежный капремонт «задыхающегося» мотора, страдающего еще и масляным голоданием.
У многих «Мерседесов» и BMW, что эксплуатировали в городе, уже к 130 000 км пробега забивается сажевый фильтр. А еще нужно чистить впускной коллектор. Если за 150 000 км этого ни разу не делали, то он точно забит грязью. Подобное головотяпство тянет за собой замену вихревых заслонок (около 50 000 рублей), так что с «мойдодыром» лучше не затягивать.
А вот и характерная «болячка» любимого в народе BMW X5 с «дизелем». Уплотнительное кольцо патрубка наддувочного воздуха требует замены чаще, чем обновление тормозных дисков. Так что за 200 000 км его нужно менять несколько раз. Иначе пропадает тяга и автомобиль становится «вялый». Но хуже всего, если износилась уплотнительная запирающая скоба. Тогда заменой «резинки» не обойтись. И тут начинается «деньгосос». Скоба идет только в сборе с патрубком. Китайский аналог лучше не ставить: можно повредить байпасную заслонку. А если патрубок крепится напрямую к турбине, вероятность «попасть» на большие деньги увеличивается в разы.
Заметим и то, что «немцы» — машины быстрые, но для гонок не предназначены. Дрифт противопоказан даже спортивным седанам M-серии. От этого страдает дифференциал, ступицы и подшипники. А еще очень часто кроссоверы вроде Mercedes-Benz ML или Volkswagen Touareg называют внедорожниками. Но даже с «бездорожным» пакетом в серьезную грязь на них лучше не заезжать. Можно не только оторвать бамперы, но и угробить «раздатку», как и другие дорогие агрегаты.