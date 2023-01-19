Как владельцы чистокровных «немцев» неожиданно доводят их до серьезного ремонта

Конечно же, тяжесть поломок зависит от условий эксплуатации. Тем не менее, выделим некоторые неисправности, которые возникают по причине беспечности рулевых.

Первое — забитые радиаторы. Поскольку их мойка требует демонтажа агрегатов, на грязные соты обращают внимание только тогда, когда двигатель начал греться или потерял мощность (забитый интеркулер), либо есть проблемы с функционированием «климатика». Поэтому лучше заплатить за процедуру (и делать ее регулярно), чем получить перегрев. Добавим сюда тот факт, что большинство «немцев» любит «кушать» смазку. Вот и результат — неизбежный капремонт «задыхающегося» мотора, страдающего еще и масляным голоданием.

У многих «Мерседесов» и BMW, что эксплуатировали в городе, уже к 130 000 км пробега забивается сажевый фильтр. А еще нужно чистить впускной коллектор. Если за 150 000 км этого ни разу не делали, то он точно забит грязью. Подобное головотяпство тянет за собой замену вихревых заслонок (около 50 000 рублей), так что с «мойдодыром» лучше не затягивать.