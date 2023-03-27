Evolute i-Sky готовится к выходу на российский рынок

Evolute i-Sky представляет собой китайский электрокар Dongfeng Forthing Thunder, который тоже готовится к выходу на рынок, но в КНР. Длина новинки равна 4600 мм, ширина — 1860 мм, а высота — 1680 мм. Размер колесной базы — 2715 мм: то есть по габаритам он близок к Toyota RAV4.

В движение SUV приводит единственный электромотор, размещенный на передней оси — его мощность составляет 204 л. с. В зависимости от емкости тяговой батареи машина способна преодолеть 430 или 630 км пути. Что касается российской версии, то, по словам совладельца бренда Evolute Андрея Резникова, i-Sky проезжает на одном заряде 600 км.

Фотографиями одного из экземпляров, проходящего испытания в северных широтах, делится портал «Мотор». И возможно, это финальная часть тестов, которые необходимы для получения ОТТС. Напомним, что на данный момент дата премьеры и характеристики i-Sky неизвестны.

А вообще перспективы новинки, конечно, весьма сомнительны. Россияне довольно холодно отнеслись к первым двум моделям Evolute, так что можно с уверенностью предположить, что и третья их не заинтересует. Особенно учитывая ее стартовую цену, которая, по предварительным данным, составит более 4 млн. рублей. В прошлом году дилеры новой российско-китайской марки реализовали всего 452 машины, и добрая часть из них отправилась в корпоративные парки.