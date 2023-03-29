В Россию привезли новый кроссовер Volkswagen Tacqua

Volkswagen Tacqua — это известный в Европе T-Cross, но предназначенный для рынка Поднебесной. «Азиат» длиннее «европейца» на 92 мм. Остальные параметры таковы: габариты — 4194 х 1760 х 1601 мм, а размер колесной базы равен 2651 мм. То есть он немного компактнее Hyundai Creta, но чуть крупнее снятой с производства LADA XRAY.

Под капотом работает 1,5-литровый «атмосферник» с отдачей в 113 л. с. в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом».

В списке оснащения есть одна подушка безопасности, борткомпьютер, усилитель руля, центральный замок и другое оборудование. Собирают модель на совместном предприятии Volkswagen и FAW. Как передает портал Auto.ru стоят все китайские Tacqua одинаково — 2 600 000 рублей.