В Россию привезли новый кроссовер Volkswagen Tacqua

Фото производителя
Крупный автодилер «Рольф» решил порадовать наших покупателей доступным кроссовером Volkswagen. Любовь к этой марке у россиян еще долго не иссякнет. Так в Москву приехала партия VW Tacqua из Китая. У всех одна комплектация и цена.
Виктор Васильев

Volkswagen Tacqua — это известный в Европе T-Cross, но предназначенный для рынка Поднебесной. «Азиат» длиннее «европейца» на 92 мм. Остальные параметры таковы: габариты — 4194 х 1760 х 1601 мм, а размер колесной базы равен 2651 мм. То есть он немного компактнее Hyundai Creta, но чуть крупнее снятой с производства LADA XRAY.

Под капотом работает 1,5-литровый «атмосферник» с отдачей в 113 л. с. в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом».

В списке оснащения есть одна подушка безопасности, борткомпьютер, усилитель руля, центральный замок и другое оборудование. Собирают модель на совместном предприятии Volkswagen и FAW. Как передает портал Auto.ru стоят все китайские Tacqua одинаково — 2 600 000 рублей.

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29 марта 2023
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