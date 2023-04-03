В России прекращены продажи кроссовера FAW Besturn X40

О потерях в модельной линейке FAW сообщает портал «Китайские автомобили», ссылаясь на собственные источники в дилерском сообществе. На данный момент у отдельных продавцов остались единичные экземпляры, но, фактически, поставки прекращены.

Напомним, что Besturn X40 оснащали бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 108 л. с. Силовой агрегат адаптирован под использование 92-го бензина. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» или шестиступенчатый «автомат». Привод только передний.

«Сороковку» обещают заменить другими моделями. Какая-то конкретная информация по этому поводу должна появиться в апреле. Один из вариантов — лифтбек B70, который отлично подходит для такси. Сейчас модель привозят к нам по параллельному импорту, потому начало официальных поставок видится вполне логичным шагом. Цена на B70 начинается от 2 650 000 рублей.