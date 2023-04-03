Подайте, Христа ради: Минпрмторг опять промахнулся

Да, эта программа, которую Минпромторг безапелляционно именует «востребованной мерой поддержки» продлена на 2023 год. Более того, бюджетные средства под ее реализацию уже выделены. Вот только крики радости слышны по большей части от тех, кто не удосужился ознакомиться с ее условиями поближе. Те же, кто все-таки дал себе труд заглянуть в первоисточник, задумчиво чешут репу.
Китайцев — на мороз?
Вопросов к программе много. Во-первых, скидка дается вовсе не на всю стоимость автомобиля, а лишь на первоначальный взнос. Именно он сокращается на 20% для жителей всей страны, кроме обитателей Дальневосточного федерального округа — им прощается целых 25%. И, естественно, если вы вдруг решили приобрести машину за нажитые непосильным трудом наличные, то вообще красиво и непринужденно пролетите мимо скидки.
Во-вторых, под действие программы подпадают автомобили только стоимостью до 2 млн. рублей и только отечественного производства. Учитывая мизерный объем продаж всяких-разных УАЗов, «Москвичей» и прочей мелкосерийной братии, можно было смело называть сию инициативу «Программой помощи АВТОВАЗу». Кстати, о «Москвиче» — в прокрустово ложе установленных ограничений еле пролазит лишь его «трешка» в самой нищенской комплектации.
Прошлогодние условия номинально можно было считать более демократичными, ибо они дозволяли участвовать в этом празднике жизни хотя бы Haval Jolion. Нынче китайцы безжалостно вышвырнуты на мороз в полном составе, без каких-либо исключений. И это, согласитесь, странно, поскольку по итогам февраля они завоевали 38% российского авторынка, в то время как отечественным брендам принадлежало немногим больше — 40%.
В-третьих, выделенные средства в размере 5 млрд. бюджетных рублей — вообще ни о чем. Агентство ТАСС ссылается на президента АВТОВАЗа Максима Соколова, который заявляет, что заложенные на этот год лимиты уже исчерпаны. При этом 1,5 млрд. рублей из них были зачем-то жестко зарезервированы под кредиты на электромобили, которые по определению не вписываются в ценовые рамки программы. И вот Минпромторг спешно бросился прорабатывать возможность переноса средств, выделенных под «электрички», на автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Но как-то сомнительно, что это решение, буде оно состоится, кардинальным образом исправит ситуацию.
Льгота или подачка?
И, наконец, в-четвертых и последних. Льготное кредитование распространяется на группы граждан, которые «наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в СВО, а также членов их семей».
Никто не спорит, что эти люди действительно заслужили особое к себе отношение. Но почему льготы, предусмотренные для них Минпромторгом, выглядят столь убого? По данным агентства «Автостат», за прошлый год средневзвешенная цена новой машины увеличилась на 20%. Не средняя, а средневзвешенная, так что стоимость бюджетного авто выросла гораздо больше, чем на пятую часть. А теперь, положа руку на сердце, скажите — у кого реальная зарплата увеличилась хотя бы на такой же процент? На фоне увеличивающегося разрыва между желаниями и возможностями льготы Минпромторга выглядят как подачка.