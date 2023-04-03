Подайте, Христа ради: Минпрмторг опять промахнулся

Да, эта программа, которую Минпромторг безапелляционно именует «востребованной мерой поддержки» продлена на 2023 год. Более того, бюджетные средства под ее реализацию уже выделены. Вот только крики радости слышны по большей части от тех, кто не удосужился ознакомиться с ее условиями поближе. Те же, кто все-таки дал себе труд заглянуть в первоисточник, задумчиво чешут репу.

Китайцев — на мороз?

Вопросов к программе много. Во-первых, скидка дается вовсе не на всю стоимость автомобиля, а лишь на первоначальный взнос. Именно он сокращается на 20% для жителей всей страны, кроме обитателей Дальневосточного федерального округа — им прощается целых 25%. И, естественно, если вы вдруг решили приобрести машину за нажитые непосильным трудом наличные, то вообще красиво и непринужденно пролетите мимо скидки.

Во-вторых, под действие программы подпадают автомобили только стоимостью до 2 млн. рублей и только отечественного производства. Учитывая мизерный объем продаж всяких-разных УАЗов, «Москвичей» и прочей мелкосерийной братии, можно было смело называть сию инициативу «Программой помощи АВТОВАЗу». Кстати, о «Москвиче» — в прокрустово ложе установленных ограничений еле пролазит лишь его «трешка» в самой нищенской комплектации.

Прошлогодние условия номинально можно было считать более демократичными, ибо они дозволяли участвовать в этом празднике жизни хотя бы Haval Jolion. Нынче китайцы безжалостно вышвырнуты на мороз в полном составе, без каких-либо исключений. И это, согласитесь, странно, поскольку по итогам февраля они завоевали 38% российского авторынка, в то время как отечественным брендам принадлежало немногим больше — 40%.