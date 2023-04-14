«Серые» Geely Monjaro оказались значительно дешевле «белых»

Одна из причин популярности — силовой агрегат. 2-литровый мотор, восьмиступенчатый «автомат» и полноприводная трансмиссия «китайца» такие же как на «Тугелле».

Другая причина — богатое оснащение. Уже базовая версия Luxury включает шесть подушек безопасности, отделку салона кожей, трехзонный климат-контроль, обогрев руля и передних кресел, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и другие блага. Цена начинается от 4 499 990 рублей. А в топовой комплектации Exclusive водитель найдет два сенсорных экрана, премиальную акустику, автопарковщик и богатый набор электронных систем. За все «официалы» просят почти 5 000 000 рублей.

На этом и решили сыграть «серые» продавцы. Как передает портал Quto.ru, их ценники на авто ввезенные по параллельному импорту гораздо ниже: «прайсы» варьируются в диапазоне от 3 900 000 до 4 200 000 рублей. И это — самые дорогие версии!

Отмечается, что спрос на «серые» Monjaro заметно подрос, так как наши технари нашли способ русифицировать бортовую медиасистему. Но серьезный минус в том, что гарантия производителя отсутствует и сей факт сдерживает продажи.