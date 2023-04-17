Компания Jetour показала внедорожник T−3 мощностью более 1300 сил

Как пишет портал CarNewsChina, концепт выглядит гораздо крупнее, чем представленный ранее Jetour Traveller. Он примерно на полметра больше, а колесная база совсем немного недотягивает до 3 метров. Во внешности T−3 также есть некоторое сходство с Traveller, но ряд стилистических решений здесь оригинальные. Например, оформление передней части более агрессивное, есть распашные двери, а вот средних стоек кузова нет. Какова при этом жесткость на кручение этого самого кузова, пока остается загадкой.

T−3 получил четыре электромотора с отдачей в 340 сил каждый, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за три секунды. Причем китайцы анонсировали выпуск как чистого электрокара, так и гибридной версии. Во втором случае под капотом появится 2-литровый бензиновый двигатель, мощность которого пока держат в тайне. Однако известно, что на одном баке внедорожник сможет проехать 1400 км.

Напомним, что марка Jetour уже представлена в России. В феврале она завершала сертификацию двух кроссоверов — X90 и Dashing. Они появятся в салонах отечественных дилеров в конце мая. А до конца года к нам привезут модели Jetour X70 и Jetour Traveller.