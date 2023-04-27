FAW привез в Россию новый среднеразмерный кроссовер

В Китае FAW Bestune Т99 продают с сентября 2019 года. Его длина — 4800 мм, ширина — 1915 мм, высота — 1685 мм, а размер колесной базы равен 2870 мм. Под капотом работает турбированный 2-литровый бензиновый мотор мощностью 224 л. с. в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Привод — только передний. Заявленный расход топлива в смешанном режиме — 7,9 литра на 100 км.

Что касается комплектации, то здесь можно найти датчики света и дождя, светодиодную оптику, кожаный салон, круиз-контроль, функцию бесключевого доступа и другие блага.

FAW Bestune T99 станет уже четвертой моделью бренда, официально представленной в России. Напомним, что у нас уже можно купить кроссоверы Bestune T77 и Т55, а также лифтбэк Bestune В70. С расширением модельного ряда компания рассчитывает увеличить продажи в РФ. Ну а цены и комплектации новинки объявят позднее.