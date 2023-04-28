Летом в России появится новый кроссовер Haval М6

M6 показали в Китае еще в 2017 году. В его основе лежит платформа кроссоверов H6 первого и второго поколений. Длина автомобиля — 4649 мм, а размер колесной базы равен 2680 мм. То есть «шестерка» попадает в один класс с Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander.

Под капотом работает наддувный бензиновый мотор объемом 1,5 л и мощностью 143 л. с. Он сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или с 7-ступенчатым «роботом».

Для начала модель предложат в трех цветах кузова: белый, черный и серый. Что касается оснащения, то в него входят такие блага как климат-контроль, функция запуска двигателя без ключа, аудиосистема с четырьмя динамиками, 10,25-дюймовый мультимедийный дисплей, 17-дюймовые колеса и прочее. Кроме того, производитель утверждает, что для российских условий у M6 усилили антикоррозийную защиту. Цены обещают огласить ближе к старту продаж.