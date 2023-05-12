Changan привезет в Россию новый кроссовер Uni-T

Впервые о начале продаж Changan Uni-T в родном отечестве заговорили в 2020 году, но затем сроки существенно скорректировали. С тех пор модель пережила обновление, получив чуть иную внешность и интерьер. Судя по силуэту, к нам такой SUV и привезут. Длина новинки составляет 4515 мм, ширина — 1870 мм, а размер колесной базы равен 2710 мм. То есть Uni-T будет конкурировать с Haval Jolion.

Под капотом увидим 1,5-литровый турбомотор, спаренный с роботизированной коробкой передач. Как передает портал «Китайские автомобили», отдача силового агрегата такая же, как и у Changan CS55 Plus — 181 л. с.

Что касается цен, то они пока не названы. Однако в прошлом году несколько Uni-T привезли к нам по параллельному импорту. Машины в богатых комплектациях стоили 2 900 000 рублей. Не исключено, что базовые версии окажутся дешевле.