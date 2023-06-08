У Dongfeng скоро появится рамный внедорожник Paladin

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Китайский Dongfeng объявил о скором старте производства нового внедорожника Paladin. Если верить инсайдерам, модель представляет собой доработанную версию Nissan Terra, которую когда-то японцы думали привезти к нам. Уверены, что теперь россияне точно увидят новинку, но уже под названием Paladin.
Виктор Васильев

Компания «Донгфенг» выбрала довольно простой путь. Судя по информации портала AutoHome.com.cn, ее инженеры взяли за основу Nissan Terra, который собирает совместное предприятие Zhengzhou Nissan с 2018 года, и модернизировали модель.

Посвежевшая внешность — мелочь. Главное — под капотом. Место прежнего 2,5-литрового атмосферного мотора с отдачей в 193 л. с. занял 2-литровый агрегат производства Mitsubishi мощностью 228 л. с. Кстати, его тоже собирают в Поднебесной. В паре с ним работает 8-ступенчатый «автомат». Ну и поскольку это рамник, то раздаточная коробка, межколесные блокировки и полный привод никуда не делись.

Качество материалов отделки обещают среднего уровня. А больше такому автомобилю и не нужно. Тем не менее, в центре передней панели разместят большой 12-дюймовый сенсорный монитор мультимедиа.

Премьера «Паладина» должна состояться в Китае в ближайшее время. Что касается России, то Dongfeng не продает в нашей стране внедорожники. Крайней новинкой стал седан Shine Max — потенциальная замена Toyota Camry. Поэтому можем предположить, что китайцы привезут полноприводник, дабы расширить модельный ряд. Однако произойдет это не раньше начала следующего года.

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8 июня 2023
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