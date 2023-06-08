У Dongfeng скоро появится рамный внедорожник Paladin

Компания «Донгфенг» выбрала довольно простой путь. Судя по информации портала AutoHome.com.cn, ее инженеры взяли за основу Nissan Terra, который собирает совместное предприятие Zhengzhou Nissan с 2018 года, и модернизировали модель.

Посвежевшая внешность — мелочь. Главное — под капотом. Место прежнего 2,5-литрового атмосферного мотора с отдачей в 193 л. с. занял 2-литровый агрегат производства Mitsubishi мощностью 228 л. с. Кстати, его тоже собирают в Поднебесной. В паре с ним работает 8-ступенчатый «автомат». Ну и поскольку это рамник, то раздаточная коробка, межколесные блокировки и полный привод никуда не делись.

Качество материалов отделки обещают среднего уровня. А больше такому автомобилю и не нужно. Тем не менее, в центре передней панели разместят большой 12-дюймовый сенсорный монитор мультимедиа.

Премьера «Паладина» должна состояться в Китае в ближайшее время. Что касается России, то Dongfeng не продает в нашей стране внедорожники. Крайней новинкой стал седан Shine Max — потенциальная замена Toyota Camry. Поэтому можем предположить, что китайцы привезут полноприводник, дабы расширить модельный ряд. Однако произойдет это не раньше начала следующего года.