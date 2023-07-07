За Chery Tiggo 4 больше не занимать

Появившийся еще в 2019-м Tiggo 4, достоинства которого за время продаж оценили более 35 000 покупателей, до сих пор оставался чуть более бюджетной альтернативой более прогрессивному и яркому Tiggo 4 Pro. И все же новичок утянул одеяло продаж на себя. Приобрести Chery Tiggo 4 Pro с учетом выгод по маркетинговым, кредитным и trade-in программам сегодня можно по цене от 1 829 900 рублей.

Это будет переднеприводный кроссовер со 113-сильным бензиновым мотором и пятиступенчатой «механикой». В топовых версиях Tiggo 4 Pro уже щеголяет вариатором, 147-сильным мотором и полным набором самой современной вспомогательной электроники, включая даже адаптивный круиз-контроль. Правда и ценник в максимальной комплектации Ultimate достигает внушительных 2 279 900 рублей.