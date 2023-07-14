Haval Dargo освежили и «подкачали»

C момента премьеры текущей модели Dargo, так кроссовер Dagou именуется на некоторых экспортных рынках, прошло всего три года. Однако брутальный китайский автомобиль, изо всех сил стремящийся походить имиджем и статью на Land Rover (одна форма руля чего стоит), уже получил первые обновления.

Все подробности грядущей трансформации пока недоступны. Но уже сейчас ясно, что в пакет входят как минимум подтяжка внешности и прибавка мощности. Характерные круглые фары в «лендроверовской» квадратной окантовке никуда не делись, зато гриль изменился заметно. Радиаторная решетка из трапециевидной превратилась в прямоугольную, ее поперечные ламели укрупнились и насупились, а блок задних светодиодов отныне напоминает формой вытянутую по горизонтали букву П.

Кроме того, производитель на 27 сил повысил отдачу двухлитровой турбочетверки, которой оснащают полноприводные версии на домашнем рынке. Младшенький — полуторалитровый турбмотор на 184 силы, что предлагался китайцам лишь для переднеприводных версий — остается без изменений. Напомним, что в России Haval Dargo (от 2 999 000 млн. рублей) продают исключительно с 2-литровым мотором на 192 силы. Китайские продажи новинки стартуют вот-вот, но как скоро изменения докатятся до российских моделей, пока не очень ясно.