Объявлена дата премьеры нового Renault Duster

«Француз» получит брутальную «внедорожную» внешность с угловатыми колесными арками, более рельефным капотом и решеткой радиатора в новом фирменном стиле. Автомобиль выйдет на рынок с тремя двигателями на выбор. Базовая версия SUV, который будет построен на платформе CMF-B, получит 1-литровый 120-сильный турбомотор, на ступеньку выше встанет версия с гибридной силовой установкой на базе 1,2-литрового бензинового двигателя мощностью 140 сил, а на вершине моторной линейки обоснуется самый мощный в истории Duster с 1,3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 170 «лошадей».

Дизельных двигателей больше не будет. Стоимость нового поколения кроссовера обещают раскрыть ближе к официальной премьере машины. Жаль, конечно, что российсские поклонники марки эту машину вряд ли когда увидят…