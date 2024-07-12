Jetour показал обновленный кроссовер X70 Plus, который появится и в России

Китайский бренд Soueast, входящий в концерн Chery и ориентированный на зарубежные рынки, будет официально представлен в России. В гамму марки войдет кроссовер S07, который уже показали в КНР под именем Jetour X70 Plus.

Облик новинки выполнен в стиле Jetour X90 Pro с двухъярусной оптикой, вписанной в передний бампер, крупной решеткой радиатора с горизонтальными перемычками, а вот задняя часть кузова почти не изменилась. В интерьере SUV потенциальный клиент найдет сдвоенные 12,3-дюймовые экраны, необычные дефлекторы климатической системы и селектор коробки передач новой формы. Машину предложат с 5- и 7-местным салоном.

Фото производителя.

Для рынка Поднебесной модернизированный X70 Plus вооружат 184-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который, как предполагается, будет сочетаться с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. В Китае продажи Jetour X70 Plus стартуют до конца июля, а в России машина под брендом Soueast S07 должна появиться осенью 2024 года.