Неведома зверушка: Hyundai Mufasa и другие совершенно новые иномарки за 2,5 млн. рублей

Параллельные пути неисповедимы! Ни санкционные потуги коллективного Запада оставить Россию без новеньких иномарок, ни систематическое повышение ставки утилизационного сбора — ничего не мешает нашему авторынку эволюционировать. Причем сегмент преобразился настолько, что диву даются даже за «бугром». С самыми необычными иномарками ценой под 2 500 000 рублей познакомился портал «АвтоВзгляд».

Сегодняшний обзор мы решили посвятить автомобилям, ранее русскому человеку незнакомым. И начнем с упомянутого в заголовке корейского кроссовера Hyundai Mufasa, который доступен у российских дилеров за минимальные 2 325 000 рублей. В наличии машины 2023-2024 годов выпуска, оснащенные 2-литровым 160-сильным бензиновым мотором, компанию которому составляет автоматическая коробка передач, передающая тягу на переднюю ось.

Автомобиль козыряет притягательным эксцентричным дизайном, полностью светодиодной оптикой и солидным набором встроенных опций. Комплектаций — две: DLХ и LUX, отличающихся друг от друга лишь количеством функциональных «фишек».

Впрочем, даже младшая версия напичкана так, что устанем перечислять. Тут вам и электронная панель приборов, и круиз-контроль, и система доступа без ключа, и 18-е легкосплавные колеса, а также огромный букет всевозможных продвинутых ассистентов. В частности, автоматическое переключение дальнего и ближнего света фар, функции определения дорожных знаков и предотвращения столкновений, помощники при торможении и езды на склоне, индикаторы усталости водителя, освещения и дождя. За «кожу-рожу», подогревы и прочие полезности доплата составит около 200 000 рублей. И это с учетом скидок и спецпредложений.

Фото: Kia

На 100 тысяч дешевле выйдет китайский аналог корейского Kia Cerato с модельным именем К3. Созданный для «поднебесного» рынка седан получил увесистый набор разножанровых опций, включая интеллектуальный круиз-контроль, соблюдающий дистанцию до впереди идущего транспорта, Start-Stop, 1914 Что почем: Mazda CX-5, Honda CR-V и другие новые японские автомобили в России «АвтоВзгляд» провел анализ цен новых легковушек из Японии двухзонный климат, люк в крыше, камеры по кругу и функции обнаружения препятствий на проезжей части, в том числе при движении задним ходом, а также многое другое.

В движение авто 2023 года выпуска приводится 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 140 «лошадей», в связке с которым трудится роботизированная трансмиссия с приводом на передок. В самом жирном исполнении Premium «кореец» отличается наличием дополнительных систем безопасности и опций комфорта. В частности, умением подруливать в полосе, экстренно замедляться и распознавать пешеходов. Доплата за расширенный опцион составит не менее 400 000 рублей.

Фото: heycar.com

Хотите что-нибудь японское? Пожалуйста — недокроссовер, но уже перехетчбэк в лице Honda Fit Crosstar последнего, четвертого по счету поколения. На выбор — пара вариаций, самой дешевой из которых является 3469 Хорошие сапоги: в России распродают кроссоверы Renault Duster с пробегом 20 000 км «АвтоВзгляд»: в России распродают партию почти новых кроссоверов Renault Duster версия Max за 2 520 000 рублей. С учетом маркетинговых программ в эту сумму оценивается переднеприводная машина производства 2023 года с неординарным экстерьером, 1,5-литровым бензиновым агрегатом вкупе с бесступенчатой коробкой передач, а также эргономичным салоном и солидным перечнем оборудования.

Судите сами: панорамная крыша с люком, дистанционный запуск двигателя, система удержания авто в пределах разметки, ассистенты аварийного торможения и предотвращения ДТП, кожаный салон и активный круиз. Нельзя не согласиться: довольно щедрый пакет, порой даже несвойственный для моделей из Страны восходящего солнца.

В общем, как видите, имея означенную сумму, совсем необязательно бежать в автосалон за сомнительными поделками родом из Китая. Обходные пути поставок в полной мере позволяют нашему брату обратить внимание на куда более достойные и проверенные опытом автомобили, которые к тому же определенно привлекут к себе внимание соседей по потоку.