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Неведома зверушка: Hyundai Mufasa и другие совершенно новые иномарки за 2,5 млн. рублей

«АвтоВзгляд» перечислил самые необычные автоновинки ценой до 2,5 млн. рублей

Параллельные пути неисповедимы! Ни санкционные потуги коллективного Запада оставить Россию без новеньких иномарок, ни систематическое повышение ставки утилизационного сбора — ничего не мешает нашему авторынку эволюционировать. Причем сегмент преобразился настолько, что диву даются даже за «бугром». С самыми необычными иномарками ценой под 2 500 000 рублей познакомился портал «АвтоВзгляд».

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Автор
Руслан Черный

Изображение Неведома зверушка: Hyundai Mufasa и другие совершенно новые иномарки за 2,5 млн. рублей

Сегодняшний обзор мы решили посвятить автомобилям, ранее русскому человеку незнакомым. И начнем с упомянутого в заголовке корейского кроссовера Hyundai Mufasa, который доступен у российских дилеров за минимальные 2 325 000 рублей. В наличии машины 2023-2024 годов выпуска, оснащенные 2-литровым 160-сильным бензиновым мотором, компанию которому составляет автоматическая коробка передач, передающая тягу на переднюю ось.

Автомобиль козыряет притягательным эксцентричным дизайном, полностью светодиодной оптикой и солидным набором встроенных опций. Комплектаций — две: DLХ и LUX, отличающихся друг от друга лишь количеством функциональных «фишек».

Впрочем, даже младшая версия напичкана так, что устанем перечислять. Тут вам и электронная панель приборов, и круиз-контроль, и система доступа без ключа, и 18-е легкосплавные колеса, а также огромный букет всевозможных продвинутых ассистентов. В частности, автоматическое переключение дальнего и ближнего света фар, функции определения дорожных знаков и предотвращения столкновений, помощники при торможении и езды на склоне, индикаторы усталости водителя, освещения и дождя. За «кожу-рожу», подогревы и прочие полезности доплата составит около 200 000 рублей. И это с учетом скидок и спецпредложений.

Фото: Kia
Фото: Kia

На 100 тысяч дешевле выйдет китайский аналог корейского Kia Cerato с модельным именем К3. Созданный для «поднебесного» рынка седан получил увесистый набор разножанровых опций, включая интеллектуальный круиз-контроль, соблюдающий дистанцию до впереди идущего транспорта, Start-Stop,

двухзонный климат, люк в крыше, камеры по кругу и функции обнаружения препятствий на проезжей части, в том числе при движении задним ходом, а также многое другое.

В движение авто 2023 года выпуска приводится 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 140 «лошадей», в связке с которым трудится роботизированная трансмиссия с приводом на передок. В самом жирном исполнении Premium «кореец» отличается наличием дополнительных систем безопасности и опций комфорта. В частности, умением подруливать в полосе, экстренно замедляться и распознавать пешеходов. Доплата за расширенный опцион составит не менее 400 000 рублей.

Фото: heycar.com
Фото: heycar.com

Хотите что-нибудь японское? Пожалуйста — недокроссовер, но уже перехетчбэк в лице Honda Fit Crosstar последнего, четвертого по счету поколения. На выбор — пара вариаций, самой дешевой из которых является

версия Max за 2 520 000 рублей. С учетом маркетинговых программ в эту сумму оценивается переднеприводная машина производства 2023 года с неординарным экстерьером, 1,5-литровым бензиновым агрегатом вкупе с бесступенчатой коробкой передач, а также эргономичным салоном и солидным перечнем оборудования.

Судите сами: панорамная крыша с люком, дистанционный запуск двигателя, система удержания авто в пределах разметки, ассистенты аварийного торможения и предотвращения ДТП, кожаный салон и активный круиз. Нельзя не согласиться: довольно щедрый пакет, порой даже несвойственный для моделей из Страны восходящего солнца.

В общем, как видите, имея означенную сумму, совсем необязательно бежать в автосалон за сомнительными поделками родом из Китая. Обходные пути поставок в полной мере позволяют нашему брату обратить внимание на куда более достойные и проверенные опытом автомобили, которые к тому же определенно привлекут к себе внимание соседей по потоку.

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