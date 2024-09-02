Объявлены российские цены на кроссоверы VGV

О своих планах на российский авторынок китайская компания VGV рассказала весной этого года. И уже тогда стало известно, что на первых порах у нас будут представлены два кроссовера U70 Pro и U75 Plus. Однако цены на все комплектации этих автомобилей стали известны только сейчас.

Оба SUV предлагаются потенциальным клиентам в пяти или семиместном исполнении. При этом «семидесятка» предлагается в пяти комплектациях (от 2 149 900 руб.), а «семьдесят пятая» — в трех (от 2 749 900 рублей). Правда, при использовании программы trade-in авто обойдутся обойдутся на сто тысяч дешевле.

Любопытно, что, как утверждают представители компании, обе машины были серьезно адаптированы под непростые условия эксплуатации в нашей стране. В частности, говорится в релизе, «перекалибрована подвеска, оптимизированы алгоритмы работы двигателей и гидромеханических АКП, проведена полная русификация медиацентра, а силовые агрегаты адаптированы под бензин АИ-92». Разумеется, «паркетники» получили полный «зимний пакет», куда входят подогрев передних сидений, внешних зеркал, лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя и рулевого колеса.

Автомобили уже поступили в дилерские центры марки.