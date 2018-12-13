Mercedes-Benz Citan сильно подорожал в России

В данном случае речь идет о Mercedes-Benz Citan в версии Tourer. Автомобиль с самым младшим в линейке бензиновым 1,2-литровым мотором мощностью 114 л. с. подорожал на 103 500 «деревянных». Отныне такой вэн обойдется покупателю минимум в 1 785 500 рублей.

Машина с 90-сильным дизелем объемом 1,5 л добавила к ценнику сразу 110 000 «целковых». И теперь этот Citan можно забрать у дилера за 1 807 561 рублей. Чуть меньшую разницу в цене показал «Мерседес» с движком, форсированным до 110 «лошадей» — 82 800 рублей, сообщает агентство «Автостат».

Судить о причинах такого скачка довольно сложно. Ведь коммерческие автомобили Mercedes-Benz не пользуются огромной популярностью. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с начала года немцам удалось реализовать у нас 5770 таких машин, что всего лишь на 1% больше прошлогодних продаж. В прошедшем же месяце наши покупатели забрали 459 авто, а это на 32% меньше, чем в ноябре 2017 года. Правда, «Мерседесу» удалось обогнать Peugeot, заняв место в рейтринге на одну строчку выше.