В России подорожали четыре модели Peugeot

Четырехдверный «француз» пострадал от подорожания меньше остальных: всего плюс 20 000 к прежнему прайсу. Теперь модель оценивается от 919 000 рублей. Peugeot 408 представлен с тремя моторами — на выбор. В арсенале модели пара бензиновых двигателей объемом 1,6 л мощностью 115 и 150 л. с. Первый работает совместно с пятиступенчатой «механикой» или с шестискоростной АКП, более мощный движок выступает в паре только с автоматической коробкой передач. Есть в силовой гамме и 1,6-литровый дизель с отдачей в 114 «лошадей», агрегатированный исключительно с МКП.

Самый компактный кроссовер в продуктовой линейке Peugeot 2008. Это автомобиль прибавил в цене 30 000 «деревянных». Забрать его от дилера можно за 1 480 000.

Другие два «паркетника» увеличили стоимость значительнее — сразу на 80 000 «целковых». Peugeot 3008 станет вашим за 1 899 000 кровно заработанных, а за флагманский 5008 придется выложить от 2 099 000 рублей.

Стоит напомнить, что с недавних пор французы расширили гарантийные сроки на все пассажирские модели Peugeot до трех лет или до 100 000 км пробега (зависит от того, что наступит раньше).