Бюджетный Volkswagen Polo в России стал еще дешевле

Спецпредложение действует на Volkswagen Polo с желтой окраской кузова и «автоматом». Причем выгода предоставляется юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, приобретающим автомобиль в лизинг. Для таксистов — в самый раз.

Итак, Polo в комплектации Trendline со 110-сильным MPI, работающим в паре с шестиступенчатой АКП обойдется в 777 000 рублей. Для сравнения, такая же «четырехдверка» без скидок оценивается в 849 900 «целковых». Так что, здесь можно сэкономить ₽72 900. Стоит добавить, что число седанов подсолнухового цвета ограничено. Правда, каким количеством, автостроитель не уточняет.

Напомним, что в июле стартовали скидки на большой семиместный кроссовер Volkswagen Teramont, позволяющие купить «паркетник» с 280-сильным бензиновым мотором на 450 000 рублей дешевле. Похоже, немцы решили устроить в России аттракцион неслыханной щедрости.