В России исчезли сразу несколько модификаций Volkswagen Polo

Российским покупателям больше не доступен Volkswagen Polo в комплектации Highline с климат-контролем, потивоугонной системой и электрообогревом лобового стекла. Все эти технические «навороты» никуда не исчезли, оставшись в качестве дополнительных опций.

Пропал из прейскуранта и Polo в топовой версии GT. Такая «четырехдверка» отличалась боковыми зеркалами с встроенными «поворотниками» и окрашенными в черный перламутр, сдвоенным патрубком выхлопной системы, иным дизайном радиаторной решетки и бамперов, а также задним спойлером.

Ко всему этому самый мощный мотор, доступный Polo отечественного производства, — 125-сильный TSI — отныне предложен только в сочетании с семиступенчатой DSG, а о шестискоростной МКП с этим движком можно позабыть.

Судя по всему, автостроитель из Вольфсбурга пытается минимизировать издержки: дорогие комплектации оказались не нужными нашему брату. Да и популярность отечественного бестселлера марки, а по совместительству самого продаваемого в РФ «немца» — VW Polo — начала падать. Так, в июле авто разошлось тиражом в 4591 экземпляров, потеряв 18,3% от прошлогодних продаж.