После снижения таможенных пошлин в России дешевеют суперкары

При этом официальный дилер марки — компания «Авилон» — утверждает, что это, в первую очередь, вызвано изменением таможенный пошлины на ввозимые новые автомобили с 17% до 12,5%, благодаря чему новый Vantage подешевел сразу на 8%. Впрочем, британцы нашли и внутренние резервы, чтобы опустить прайс.

Так, теперь в сумму покупки не входит техническое обслуживание. При этом базовая комплектация автомобиля улучшилась — бесплатным стал ряд ранее платных опций, например, двойной сдвоенный выхлоп, аудиосистема «Aston Martin Premium Audio» с touchpad, система парковки с камерами кругового обзора, система автоматической парковки и другие. В итоге сегодня стать обладателем автомобиля можно менее, чем за 11 миллионов рублей.

– Изменение пошлин так же крайне важно в перспективе появления в 2020 году первого внедорожника DBX истинно английской марки Aston Martin', — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» директор Aston Martin «Авилон» Дмитрий Рыков.

Что ж, посмотрим, чем ответит «противнику» Aurus, а пока напомним, что новое двухдверное заднеприводное купе продолжает традиции концепта DB10, известного по «бондиане» «007: Спектр». Авто имеет в длину 4465 мм, в ширину– 1942 мм, в высоту — 1273 мм при колесной базе 2704 мм. Под его капотом — четырехлитровый V8 с двумя турбинами с изменяемой геометрией от Mercedes AMG мощностью 510 л. с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. С этим тандемом полуторатонный автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды, а максимальная скорость искусственно ограничена планкой в 313 км/ч.