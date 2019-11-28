Компания Chery обновила цены на два кроссовера

Chery Tiggo 2 в версии Comfort «полегчал» на 50 000 рублей, и теперь его стоимость составляет 749 900 «деревянных». В связи с тем, что поставка этого кроссовера в комплектации Basic была прекращена, версия Comfort стала базовой.

Более дорогое исполнение Luxury по-прежнему стоит 799 900 и 849 900 рублей в зависимости от типа коробки передач. Напомним, что на российском рынке Chery Tiggo 2 оснащается единственным бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 106 л. с. и доступен только с переднеприводном варианте.

В свою очередь Chery Tiggo 3 в комплектации Comfort подорожал на 10 000 рублей и обойдется теперь в 809 900. Вариант Luxury Plus сохранил прежние цены. К тому же, Tiggo 3 получил две новых версии — Basic и Start стоимостью от 739 900 до 869 900 «деревянных». Эта модель на нашем рынке предлагается с двигателем объемом 1,6 л. мощностью 126 л. с. и также доступна только в переднеприводном варианте.