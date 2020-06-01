Chevrolet Niva опять подорожала

Внедорожник Chevrolet Niva вновь прибавил в цене. На этот раз модель подорожала на 9000 рублей вне зависимости от комплектации. Так что авто в базовой версии SL отныне обойдется в 686 000 рублей, а в максимальной LEM Camouflage — в 870 000.

При этом, напомним, не так давно Niva уже дорожала: в начале апреля 2020 года к прайсам внедорожника АВТОВАЗ нарасти 7000 рублей. А предыдущий рост цен был зафиксирован в январе: тогда прейскурант «раздулся» на 3000—35 000 рублей.

Кстати сказать, «Шеви Нива» в скором времени будет продаваться под шильдом LADA. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ в конце 2019 года выкупил у GM 50% активов совместного предприятия и стал единственным владельцем последнего. Так что модель ждет легкий фэйслифтинг с перелицовкой передней части авто в фирменном "икс-дизайн"е и прочими обновками.