Цены продолжают расти: теперь прайс-листы переписала BMW

Доплачивать не придется за те автомобили, которые ранее были предоплачены клиентами. Это машины, стоящие на складах компании и дилеров, а также экземпляры, которые еще собирают на заводах. Вдобавок по старым ценам удастся купить модели 2 Coupe, 3 GT, 4 Gran Coupe, M5, X3 M, X4 M, X5 M, X6 M, плюс всех представителей восьмой серии. В среднем остальные представители баварской марки подорожали на 2,1%.

Из других представителей премиум-сегмента переписать ценники уже успела Audi. «Четыре кольца» повысили цены на 18 моделей из 28 представленных в нашей стране. Притом автомобили из Ингольштадта подорожали на 0,4–6,6% относительно прежних «прайсов». И тому есть причины. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», курсы валют выросли за последнее время, а салоны атакуют толпы покупателей, которые готовы покупать машины практически за любые деньги.