Экономия до 300 000 рублей: Skoda устроила в Россию осеннюю распродажу

При выборе нового кроссовера Skoda Karoq можно выгадать немногим больше 105 000 рублей, старший «брат» Kodiaq позволит сохранить в кошельке без малого 200 000 «деревянных», а при заказе лифтбэка Octavia — до 235 000 в дешевеющей российской валюте.

Больше всего смогут сэкономить клиенты, отдавшие свой выбор в пользу большого седана Skoda Superb — скидки на автомобиль доходят до 300 000 рублей.

Кроме того, никто не отменял бонусы за сдачу старенькой машины в трейд-ин. Дисконт по программе составит 115 000 рублей.