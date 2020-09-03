Экономия до 300 000 рублей: Skoda устроила в Россию осеннюю распродажу

Фото: АвтоВзгляд
С наступлением осеннего сезона чешский автостроитель решил простимулировать спрос на свою продукцию, объявив о выгодных условиях на покупку автомобилей. Так, будущие владельцы машин Skoda могут сэкономит до 300 000 рублей.

При выборе нового кроссовера Skoda Karoq можно выгадать немногим больше 105 000 рублей, старший «брат» Kodiaq позволит сохранить в кошельке без малого 200 000 «деревянных», а при заказе лифтбэка Octavia — до 235 000 в дешевеющей российской валюте.

Больше всего смогут сэкономить клиенты, отдавшие свой выбор в пользу большого седана Skoda Superb — скидки на автомобиль доходят до 300 000 рублей.

Кроме того, никто не отменял бонусы за сдачу старенькой машины в трейд-ин. Дисконт по программе составит 115 000 рублей.

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3 сентября 2020
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