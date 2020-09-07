Infiniti разрешила россиянам месяцами не платить по кредитам

При покупке автомобиля Infiniti в кредит можно воспользоваться опцией «Легкие платежи», фактически предоставляющей потребителю три месяца каникул от выплат по основному долгу. Согласитесь, весьма удобный сервис.

Программа распространяется на все модели «Инфинити» без исключения. Вот только действовать она будет не перманентно — с подобными бонусами японцы планируют завязать уже 30 октября.

Кстати, недавно продуктовую линейку марки пополнило купе Infiniti Q60 с «бюджетным» мотором о двух литрах мощностью 211 сил. В таком варианте оснащения автомобиль стал дешевле на 800 000 рублей.