Infiniti разрешила россиянам месяцами не платить по кредитам

Фото: АвтоВзгляд
Российский офис премиальной японской марки объявил о запуске нового финансового продукта, предлагающего клиентам оплачивать первые несколько месяцев лишь проценты по кредиту. Об основном долге беспокоиться не стоит. Правда, временно.

При покупке автомобиля Infiniti в кредит можно воспользоваться опцией «Легкие платежи», фактически предоставляющей потребителю три месяца каникул от выплат по основному долгу. Согласитесь, весьма удобный сервис.

Программа распространяется на все модели «Инфинити» без исключения. Вот только действовать она будет не перманентно — с подобными бонусами японцы планируют завязать уже 30 октября.

Кстати, недавно продуктовую линейку марки пополнило купе Infiniti Q60 с «бюджетным» мотором о двух литрах мощностью 211 сил. В таком варианте оснащения автомобиль стал дешевле на 800 000 рублей.

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7 сентября 2020
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