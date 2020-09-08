В России возник взрывной спрос на подержанные Hyundai и KIA

Самой популярной маркой была и остается LADA — на нее приходится четверть всего рынка машин с пробегом. Притом отечественные машины продаются очень стабильно: спрос на них вырос всего на 2%. Для сравнения: у японских Toyota и Nissan рост перепродаж составил 14% и 16%, соответственно! Но настоящий ажиотаж возник вокруг Hyundai и KIA. Подержанные «корейцы» разом улучшили статистику на 20,4% и 25,6%. Такие данные публикует «Автостат».

Рынок новых автомобилей не поспевает за «вторичкой». Продажи «нулевых» легковушек в России только вышли на показатели прошлого года — как подсчитал портал «АвтоВзгляд», в августе было продано на 0,5% меньше, чем год назад.

Лидеры рынка — KIA, Hyundai, Volkswagen и Skoda — резко увеличили продажи от 7 до 29%. И только LADA не смогла воспользоваться ажиотажем: у нее по итогам августа — минус 5%.