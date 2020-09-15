Nissan предложил россиянам дистанционный способ покупки автомобилей

Для онлайн-бронирования конкретного автомобиля клиенту необходимо в разделе «Автомобили в наличии» просмотреть список всех имеющихся у дилеров машин. При этом, основываясь на геолокации, система определит местонахождение человека, чтобы предложить ему ближайшие варианты. Затем посетителю сайта будут предложены специальные предложения и расчет стоимость автомобиля с учетом трейд-ин. В случае полной готовности можно забронировать подходящий экземпляр, внеся предоплату.

Есть возможность отправить расчеты дилеру, а затем в режиме реального времени совместно с менеджером обсуждать дополнительные выгоды, страховки и прочие аксессуары.

Функция покупки автомобиля через смарт-контракт уже сегодня протестирована в 30 дилерских центрах. Совсем скоро она появится и у остальных партнеров Nissan в России. Вся коммуникация с менеджерами может быть полностью переведена на онлайн-рейльсы, так как внутри смарт-контракта реализован чат.

В ближайшее время сервис станет еще совершеннее. Клиенты смогут получать полное одобрение кредита на сайте, рассчитывать суммы страховок, а также загружать документы на имеющийся автомобиль для его последующей сдачи по системе трейд-ин.